Роман Ротенберг: Нам нужны были звезды на Кубке Первого канала
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг
подвел итоги Кубка Первого канала. Напомним, что сборная России после
сегодняшней победы над Финляндией (4:3) заняла второе место.
«К этому
моменту на Евротуре мы победили в пяти матчах из шести. Это соответствует нашим
ожиданиям. Почему мы пригласили в сборную Ковальчука и Дацюка? Нам были нужны
звезды на этом турнире. Паша Дацюк только вернулся из НХЛ. Сыграл за сборную на
чемпионате мира и Кубке мира. Для многих людей очень важно увидеть Дацюка на
льду. Важно для развития и популяризации хоккея.
Как можно поднять наши рейтинги? Показывать отличную игру,
побеждать, и для болельщиков должны выступать наши известные хоккеисты. Тогда
будет хороший продукт. И нужно продвигать его на телевидение», - сказал
Ротенберг.
Напомним также, что по ходу турнира Первый канал отказался от
трансляции матчей.
Матч
Россия - Финляндия - 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Песонен (Маннинен), 0:47 (0:1). Шалунов 1:43 (1:1). Яковлев (Плотников, Ковальчук), 7:36 (2:1 - бол.). Телегин (Киселевич, Ожиганов), 9:36 (3:1 - бол.). Ковальчук (Дацюк), 32:53 (4:1). Хаапала (Хартикайнен, Аалтонен), 36:46 (4:2). Аалтонен (Хартикайнен), 40:15 (4:3).
Место и дата
18 декабря 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция