Роман Ротенберг: Нам нужны были звезды на Кубке Первого канала

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг подвел итоги Кубка Первого канала. Напомним, что сборная России после сегодняшней победы над Финляндией (4:3) заняла второе место.

«К этому моменту на Евротуре мы победили в пяти матчах из шести. Это соответствует нашим ожиданиям. Почему мы пригласили в сборную Ковальчука и Дацюка? Нам были нужны звезды на этом турнире. Паша Дацюк только вернулся из НХЛ. Сыграл за сборную на чемпионате мира и Кубке мира. Для многих людей очень важно увидеть Дацюка на льду. Важно для развития и популяризации хоккея.

Как можно поднять наши рейтинги? Показывать отличную игру, побеждать, и для болельщиков должны выступать наши известные хоккеисты. Тогда будет хороший продукт. И нужно продвигать его на телевидение», - сказал Ротенберг.

Напомним также, что по ходу турнира Первый канал отказался от трансляции матчей.