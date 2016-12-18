Роман Ротенберг: Мы ведем переговоры с Первым каналом

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с отменой трансляции матчей Кубка Первого канала на Первом канале. Он отметил, что обсуждает эту ситуацию с представителями телеканала.

- Как вы узнали, что Первый канал убрал хоккей из своего эфира?

- Сообщили на фейсбуке за три часа до матча в одностороннем порядке. Никак не согласовали с нами. А мы ведь открыты для наших партнеров. Уважаем наших спонсоров. И как можно говорить, что у нас низкий рейтинг? Ведь рейтинги по всей стране выходят только в понедельник. Назывался показатель 6,3 – это TNS по Москве.

Не буду делать громкие заявления. Юристы изучают этот вопрос, мы ведем переговоры с Первым каналом. Верим, что в будущем наши партнеры будут именно помогать в продвижении нашего продукта, а не наоборот, - сказал Ротенберг.

Напомним, вместо хоккейного матча Россия - Чехия в пятницу Первый канал показал программу «Давай поженимся».