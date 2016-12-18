Роман Ротенберг: Мы ведем переговоры с Первым каналом
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с
отменой трансляции матчей Кубка Первого канала на Первом канале. Он отметил,
что обсуждает эту ситуацию с представителями телеканала.
- Как вы узнали, что Первый канал убрал хоккей
из своего эфира?
- Сообщили на фейсбуке за три часа до матча в одностороннем
порядке. Никак не согласовали с нами. А мы ведь открыты для наших партнеров.
Уважаем наших спонсоров. И как можно говорить, что у нас низкий рейтинг? Ведь
рейтинги по всей стране выходят только в понедельник. Назывался показатель 6,3
– это TNS по
Москве.
Не буду делать громкие заявления. Юристы изучают этот вопрос, мы
ведем переговоры с Первым каналом. Верим, что в будущем наши партнеры будут
именно помогать в продвижении нашего продукта, а не наоборот, - сказал
Ротенберг.
Напомним, вместо хоккейного матча Россия - Чехия в пятницу Первый
канал показал программу «Давай поженимся».