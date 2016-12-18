Марат Балаев стал чемпионом ACB в полулегком весе

Российский боец смешанного стиля Марат Балаев на турнире ACB 50 одолел своего соотечественника Юсуфа Раисова в титульном поединке за звание чемпиона в полулегком весе.

Бой продлился все пять раундов, и по их итогам все трое судей отдали победу Балаеву. Счет судейских записок - 49:42, 49:44, 49:44. Для Балаева это седьмая победа в семи поединках. Раисов потерпел первое поражение после девяти побед подряд.

Напомним, турнир ACB 50 проходит на «СИБУР АРЕНЕ» в Санкт-Петербурге. Главное событие вечера - титульный бой за звание чемпиона ACB в тяжелом весе между обладателем пояса Салимгереем Расуловым и Денисом Гольцовым.