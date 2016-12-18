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Норвегия выиграла женский чемпионат Европы по гандболу, обыграв в финале Голландию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин между сборными Голландии и Норвегии завершился победой норвежек. Итоговый счет матча – 30:29 в пользу сборной Норвегии.

Ранее сборная Франции обыграла команду Дании в матче за третье место на чемпионате Европы со счетом 25:22. Олимпийские чемпионки - сборная России – завершили борьбу после основного раунда.

Для сборной Норвегии это седьмая победа на чемпионате Европы. В последний раз они побеждали в 2014 году.

Гандбол. Чемпионат Европы

Швеция

Женщины. Финал

Голландия – Норвегия – 29:30

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