Норвегия выиграла женский чемпионат Европы по гандболу, обыграв в финале Голландию
Финальный матч чемпионата Европы по гандболу среди женщин
между сборными Голландии и Норвегии завершился победой норвежек. Итоговый счет
матча – 30:29 в пользу сборной Норвегии.
Ранее сборная Франции обыграла
команду Дании в матче за третье место на чемпионате Европы со счетом 25:22. Олимпийские чемпионки - сборная России – завершили борьбу после
основного раунда.
Для
сборной Норвегии это седьмая победа на чемпионате Европы. В последний раз они
побеждали в 2014 году.
Гандбол. Чемпионат Европы
Швеция
Женщины.
Финал
Голландия –
Норвегия – 29:30
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