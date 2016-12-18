Арсен Венгер: Что поделаешь, если тебе забивают из офсайда?

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:2) в 17-м туре премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».

«Конечно, я расстроен и зол. Мы провели очень хороший первый тайм. А потом нам забили два гола из офсайда. Сложно это принять. Я считаю, что с этим надо что-то делать. Мы проводим трудный матч, а тут еще судьи принимают неверные решения. Они профессионалы, и должны отвечать за свои ошибки.

Первый гол дал сопернику большую надежду. После этого нам пришлось трудно в течение 20-25 минут. Во вторник в матче с «Эвертоном» нас подвели стандарты. Сегодня нам просто не повезло. Что поделаешь, если тебе забивают из офсайда?

К тому же, команда немного подустала. Четыре из пяти последних матчей мы провели в гостях», – приводит BBC слова Венгера.

Напомним, «Арсенал» повел в счете на пятой минуте после гола Тео Уолкотта, но во втором тайме «Манчестер Сити» забил два гола и одержал волевую победу. Добавим, что матч судил Мартин Аткинсон.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча