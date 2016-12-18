Арсен Венгер: Что поделаешь, если тебе забивают из офсайда?
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер подвел итоги матча с «Манчестер Сити» (1:2) в 17-м туре
премьер-лиги на «Этихад Стэдиум».
«Конечно, я расстроен и зол. Мы провели очень хороший первый тайм. А потом нам забили два гола из офсайда. Сложно это принять. Я считаю, что с этим надо что-то делать. Мы проводим трудный матч, а тут еще судьи принимают неверные решения. Они профессионалы, и должны отвечать за свои ошибки.
Первый гол дал сопернику большую надежду. После этого нам пришлось трудно в течение 20-25 минут. Во вторник в матче с «Эвертоном» нас подвели стандарты. Сегодня нам просто не повезло. Что поделаешь, если тебе забивают из офсайда?
К тому же, команда немного подустала. Четыре из пяти последних матчей мы провели в гостях», – приводит BBC слова Венгера.
Напомним, «Арсенал» повел в счете на пятой минуте после гола Тео Уолкотта, но во втором тайме «Манчестер Сити» забил два гола и одержал волевую победу. Добавим, что матч судил Мартин Аткинсон.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция