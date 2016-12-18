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Карло Анчелотти: «Дармштадт» хорошо оборонялся, а мы были недостаточно быстры

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Дармштадта» в 15-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

«Это был тяжелый матч. «Дармштадт» очень хорошо оборонялся, а мы недостаточно быстро действовали в первом тайме. Во втором тайме мы играли чуть лучше. Самое главное, что мы в итоге победили и снова вышли на первое место.

В среду в матче против «Лейпцига» мы хотим показать лучшее, на что способны», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии» .

Единственный гол на 71-й минуте забил нападающий гостей Дуглас Коста. Мюнхенцы набрали 36 очков и догнали лидировавший РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 8 баллами остался на последней строчке в таблице бундеслиги.

В следующем туре «Бавария» 21 декабря примет РБ «Лейпциг», а «Дармштадт» в тот же день сыграет в гостях с «Гертой».

Матч

Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)

Голы

Коста 71 (0:1).

Состав

Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)

Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски

Предупреждения:

Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция


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