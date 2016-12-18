Карло Анчелотти: «Дармштадт» хорошо оборонялся, а мы были недостаточно быстры
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти
поделился впечатлениями после матча против «Дармштадта» в 15-м туре чемпионата
Германии. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Это был
тяжелый матч. «Дармштадт» очень хорошо оборонялся, а мы недостаточно быстро
действовали в первом тайме. Во втором тайме мы играли чуть лучше. Самое
главное, что мы в итоге победили и снова вышли на первое место.
В среду в
матче против «Лейпцига» мы хотим показать лучшее, на что способны», - цитирует
Анчелотти официальный сайт «Баварии» .
Единственный гол на 71-й минуте забил нападающий гостей Дуглас Коста. Мюнхенцы набрали 36 очков и догнали лидировавший РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 8 баллами остался на последней строчке в таблице бундеслиги.
В следующем туре «Бавария» 21 декабря примет РБ «Лейпциг», а «Дармштадт» в тот же день сыграет в гостях с «Гертой».
Матч
Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Коста 71 (0:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски
Предупреждения:
Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция