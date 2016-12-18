«Депортиво» обыграл «Осасуну», матч закончился позже из-за проблем с освещением

Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Депортиво» и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Депортиво».

В первом тайме отличились Флорин Андоне и Райан Бабел. Второй тайм матча на некоторое время задержался – на стадионе возникли проблемы с освещением. В итоге освещение на стадионе удалось восстановить. Во второй половине соперникам забить не удалось.

«Депортиво» набрал 16 очков и занимает 15-е место в чемпионате Испании. У «Осасуны» семь очков и последнее место.

Чемпионат Испании. Примера

16-й тур