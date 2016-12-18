«Депортиво» обыграл «Осасуну», матч закончился позже из-за проблем с освещением
Матч 16-го тура чемпионата Испании между «Депортиво»
и «Осасуной» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Депортиво».
В первом тайме отличились Флорин Андоне и Райан
Бабел. Второй тайм матча на некоторое время задержался – на стадионе возникли
проблемы с освещением. В итоге освещение на стадионе удалось восстановить. Во
второй половине соперникам забить не удалось.
«Депортиво» набрал 16 очков и занимает 15-е место
в чемпионате Испании. У «Осасуны» семь очков и последнее место.
Чемпионат Испании. Примера
16-й тур
Матч
Депортиво - Осасуна - 2:0 (2:0)
Голы
Андоне 7 (1:0). Бабел 42 (2:0).
Состав
Депортиво: Тытонь, Сидней, Наварро, Борхес, Чолак, Хиль (Гама, 72), Хуанфран, Альбентоса, Гильерме, Андоне (Хоселу, 80), Бабел (Морено, 90)
Осасуна: Наузет, Клерк, Боннин, M. Iván, де лас Куэвас (Кодро, 72), Торрес, Чосич, Мерида (Ривьер, 46), Леон, Беренгер, Гарсия Д.
Предупреждения:
Хуанфран, 66 - де лас Куэвас, 52; M. Iván, 73; Клерк, 80
Судья:
Хосе Мария Санчес (Испания)
Место и дата
18 декабря 20:30, Риасор, Онлайн-трансляция