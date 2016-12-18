Раньери признан лучшим тренером года по версии ВВС
Сегодня проходит церемония вручения премии «Спортивные
личности года», которую проводит ВВС. Лучшим тренером года был признан главный
тренер «Лестера» Клаудио Раньери.
Напомним, что в уходящем году 65-летний итальянец
привел «Лестер» к первому в истории клуба чемпионскому титулу. В начале сезона
Раньери принял «Лестер» после неудачи в сборной Греции и увольнения с поста
главного тренера «лис» Найджела Пирсона. Команда, которая за год до этого
боролась за выживание, стала чемпионом.
Отметим, что в нынешнем году «Лестер» также с
первого место вышел из группы Лиги чемпионов и пробился в 1/8 финала турнира,
где сыграет с «Севильей».
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