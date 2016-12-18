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Раньери признан лучшим тренером года по версии ВВС

Источник:  BBCКомментарии

Сегодня проходит церемония вручения премии «Спортивные личности года», которую проводит ВВС. Лучшим тренером года был признан главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери.

Напомним, что в уходящем году 65-летний итальянец привел «Лестер» к первому в истории клуба чемпионскому титулу. В начале сезона Раньери принял «Лестер» после неудачи в сборной Греции и увольнения с поста главного тренера «лис» Найджела Пирсона. Команда, которая за год до этого боролась за выживание, стала чемпионом.

Отметим, что в нынешнем году «Лестер» также с первого место вышел из группы Лиги чемпионов и пробился в 1/8 финала турнира, где сыграет с «Севильей».

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