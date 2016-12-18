Матс Хуммельс: В матчах с «Дармштадтом» нужно грызть землю
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс поделился
впечатлениями после матча против «Дармштадта» в 15-м туре чемпионата Германии.
Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
«Было непросто играть против такой команды, которая так глубоко и
агрессивно обороняется. Мы сами себе периодически осложняли жизнь. Играть в «Дармштадте»
всегда тяжело, здесь надо грызть землю. Из тех матчей, что я видел, могу
сказать, что ни одной команде не удалось победить здесь за счёт красивого
футбола», - цитирует Хуммельса официальный сайт «Баварии».
Мюнхенцы набрали 36
очков и догнали лидировавший РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 8 баллами
остался на последней строчке в таблице бундеслиги.
В следующем туре «Бавария» 21 декабря примет РБ «Лейпциг», а «Дармштадт» в тот же день сыграет в гостях с «Гертой».
Матч
Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Коста 71 (0:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски
Предупреждения:
Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция