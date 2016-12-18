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Мануэль Нойер: То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии»

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал матч 15-го тура бундеслиги с «Дармштадтом» (1:0).

«Мы испытали облегчение после финального свистка, очень важно, что мы заработали три очка. То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии». Нам не хватало скорости и точности в передачах», – приводит слова Нойера официальный сайт клуба.

Напомним, единственный гол в матче на 71-й минуте забил бразилец Дуглас Коста.

Матч

Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)

Голы

Коста 71 (0:1).

Состав

Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)

Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски

Предупреждения:

Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция


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