Мануэль Нойер: То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии»
Голкипер «Баварии» Мануэль
Нойер прокомментировал матч 15-го тура бундеслиги с «Дармштадтом» (1:0).
«Мы испытали облегчение после финального свистка, очень важно, что мы заработали три очка. То, как мы играли в первом тайме, это не уровень «Баварии». Нам не хватало скорости и точности в передачах», – приводит слова Нойера официальный сайт клуба.
Напомним, единственный гол в матче на 71-й минуте забил бразилец Дуглас Коста.
Матч
Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Коста 71 (0:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски
Предупреждения:
Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция