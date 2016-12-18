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ФИФА: Мы не ведем расследования в отношении Мутко

Источник:  Р-СпортКомментарии

Пресс-служба ФИФА прокомментировала информацию о возможном проведении расследования в отношении вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко. Они сообщили, что на данный момент такое расследование не ведется.

«Мы не можем подтвердить, что комитет по этике начал расследование. Следственная палата может сообщить об этом только после открытия официального разбирательства. Официальное разбирательство будет открыто, если что-то обнаружено после возможного предварительного следствия. Мы хотели бы отметить, что на данный момент никаких официальных разбирательств не идет», - цитирует пресс-службу ФИФА «Р-Спорт».

Ранее появилась информация, что ФИФА проведет расследование в отношении Мутко после публикации второй части доклада Макларена. Причиной для этого якобы послужила публикация второй части отчета доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Об этом сообщало британское издание Daily Mail.

Напомним, что глава Независимой комиссии WADA Ричард Макларен считает Виталия Мутко причастным к допинговым скандалам в России. По его словам, именно по распоряжению Мутко происходила замена положительных допинг-проб на чистые на Олимпиаде в Сочи.

Сам Мутко заявил, что спокойно относится к таким сообщениям.


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