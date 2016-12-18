Андрей Рябинский: У Дюопа 49-й размер ноги, где взять такие боксерки?
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей
Рябинский объяснил, почему соперник Александра Поветкина Йоан Дюопа проводил
бой в кроссовках. Напомним, что Александр одержал победу нокаутом.
- Авиакомпания потеряла багаж Дюопа.
Сам он прилетел за пару дней до боя, но часть поклажи за это время так и не
нашлась.
- Отсюда — шерстяные
носки и кроссовки в ринге?
- Верно. У него размер ноги — 49. Где взять такие боксерки?
Понимаю, выглядело все странно, сам бы обратил внимание. Но представьте:
Екатеринбург, 6-7 часов вечера, нужна специальная обувь уникального размера, -
сказал Рябинский.
Отметим,
что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за
пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный
допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC
отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг
и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой.