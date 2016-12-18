Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард- : -Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Рябинский: Мы с Поветкиным против допинга – это отвратительная штука

Максим Кравченко, Евгений Дзичковский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил уверенность, что Александр Поветкин не употреблял допинг умышленно. Напомним, что положительная проба на остарин стала причиной отменой его боя с Бермейном Стиверном.

«Мы с Поветкиным точно против допинга — это отвратительная штука. Если бы кто-то протянул Саше допинг и сказал: «Ешь и будешь сильнее», он бы ни за что этого не сделал. Можете верить или нет, но я убежден: остарин оказался в Саше неумышленно. Теоретически такое возможно.

Постараемся найти виновных, если они есть. Но даже на том фоне, про который вы сказали, претензий к Поветкину у меня нет: я-то в нем уверен! Это как лихачество на дорогах: негодяев много, но старушек порой сбивают случайно. Очень не хочется уравниловки», - сказал Рябинский.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром,  WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Дзичковский
Евгений ДзичковскийЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов!Андрей Рябинский: Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов!Глава промоутерской компании «Мир бокса» рассказал об обстоятельствах отмененного и состоявшегося боев в Екатеринбурге.Андрей Рябинский: У Дюопа 49-й размер ноги, где взять такие боксерки?Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский объяснил, почему соперник Александра Поветкина Йоан Дюопа проводил бой в кроссовках. Напомним, что Александр одержал победу нокаутом.Юрий Арбачаков: Решение о продолжении или завершении карьеры Поветкин должен принять самПервый российский чемпион мира на профессиональном ринге Юрий Арбачаков прокомментировал допинговое дело тяжеловеса Александра Поветкина.Йоан Дюопа: Результаты обследования хорошие, только нос сломанФранцузский тяжеловес Йоан Дюопа заявил, что получил перелом носа в поединке с россиянином Александром Поветкиным, который прошел в субботу в Екатеринбурге.Дон Кинг готовит судебный иск против промоутеров ПоветкинаПромоутер канадского тяжеловеса Бермейна Стиверна Дон Кинг намерен подать в суд на компанию «Мир бокса» за срыв поединка его клиента против Александра Поветкина.WBC завершит расследование допингового дела Поветкина в 2017 годуВсемирный боксерский совет завершит расследование в отношении подозреваемого в употреблении запрещенного препарата россиянина Александра Поветкина в начале 2017 года.Дюопа, конечно, жаль. Но за Поветкина куда обиднееДюопа, конечно, жаль. Но за Поветкина куда обиднееКорреспондент «Советского спорта» Владислав Усачев о том, почему российский боксер Александра Поветкин не заслужил всеобщего разноса.Дюопа в бою с Поветкиным получил легкое сотрясение мозгаФранцузский боксер Йоанн Дюопа не получил серьезных повреждений в субботнем бою с Александром Поветкиным в Екатеринбурге, сообщает «Р-Спорт».Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Павел Колобков: Если Поветкин употреблял допинг, будет наказан!Министр спорта России Павел Колобков – о «Харламов Трофи», украденной клюшке и ситуации с Поветкиным.Виталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко: Если бы сборная играла в субботу, рейтинги были бы вышеВиталий Мутко оценил игру сборной на Кубке Первого канала и прокомментировал отказ Первого канала транслировать матчи турнира.Александр Поветкин: Сложилось впечатление, что Стиверн вообще не тренировалсяРоссийский боксер Александр Поветкин поделился своими впечатлениями от проведённого боя с французом Йоанном Дюопа, а также рассказал о ситуации с проваленным допинг-тестом.Бокс уехал, клоуны остались. Дзичковский – о странном шоу с участием ПоветкинаБокс уехал, клоуны остались. Дзичковский – о странном шоу с участием ПоветкинаОбозреватель «Советского спорта» – о бое Поветкина и превращении российского спорта в шоу-бизнес.Андрей Рябинский: Не снимаем с себя вины за ситуацию с боем ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он заявил, что признает свою вину за отмену боя против Бермейна Стиверна.Кирилл Пчельников: Поветкин провел блестящий бой, он был готов к поединку со СтиверномПромоутер Кирилл Пчельников прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он считает, что Александр был готов сражаться с Бермейном Стиверном.Андрей Рябинский: Ситуация с допингом может привести к завершению карьеры ПоветкинаПрезидент промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг российского боксера тяжелого веса Александра Поветкина, который сегодня нокаутировал француза Йоана Дюопа. Он не исключил, что Александр может завершить карьеруВиталий Мутко: Конечно, Поветкина жалко. Какая-то несуразность вокруг нас происходитВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко после боя Александр Поветкин – Йоан Дюпуа, в котором россиянин победил нокаутом. Также он высказал свое мнение об отмене боя Поветкин – Стиверн.Иван Кирпа: Сложно сказать, доволен ли я боем ПоветкинаТренер российского боксера Александра Поветкина Иван Кирпа прокомментировал победу нокаутом над французом Йоаном Дюопа.Александр Поветкин: У WBC такая традиция – за считанные дни до боя находить допингРоссийский боксер тяжелого веса Александр Поветкин поделился впечатлениями после победы в поединке с французом Йоаном Дюопа. Также он высказался о причинах отмены боя против Бермейна Стиверна.Левый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем ПоветкинаЛевый бой. Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем ПоветкинаНиколай Яременко о позиции «Советского спорта» в связи с боем Поветкин - Дюопа.Не освистали – и слава Богу! Как Поветкин одержал победуНе освистали – и слава Богу! Как Поветкин одержал победуВ Екатеринбурге завершился нашумевший боксерский вечер.

Йоан Дюопа
Йоан Дюопавсе новости
Бермейн Стиверн
Бермейн Стивернвсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости
Андрей Рябинский
Андрей Рябинскийвсе новости