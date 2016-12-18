Андрей Рябинский: Мы с Поветкиным против допинга – это отвратительная штука

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выразил уверенность, что Александр Поветкин не употреблял допинг умышленно. Напомним, что положительная проба на остарин стала причиной отменой его боя с Бермейном Стиверном.

«Мы с Поветкиным точно против допинга — это отвратительная штука. Если бы кто-то протянул Саше допинг и сказал: «Ешь и будешь сильнее», он бы ни за что этого не сделал. Можете верить или нет, но я убежден: остарин оказался в Саше неумышленно. Теоретически такое возможно.

Постараемся найти виновных, если они есть. Но даже на том фоне, про который вы сказали, претензий к Поветкину у меня нет: я-то в нем уверен! Это как лихачество на дорогах: негодяев много, но старушек порой сбивают случайно. Очень не хочется уравниловки», - сказал Рябинский.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.