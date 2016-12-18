Андрей Рябинский: Мы с Поветкиным против допинга – это отвратительная штука
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей
Рябинский выразил уверенность, что Александр Поветкин не употреблял допинг
умышленно. Напомним, что положительная проба на остарин стала причиной отменой
его боя с Бермейном Стиверном.
«Мы с Поветкиным
точно против допинга — это отвратительная штука. Если бы кто-то протянул Саше
допинг и сказал: «Ешь и будешь сильнее», он бы ни за что этого не сделал.
Можете верить или нет, но я убежден: остарин оказался в Саше неумышленно.
Теоретически такое возможно.
Постараемся найти виновных, если они есть. Но даже на том фоне,
про который вы сказали, претензий к Поветкину у меня нет: я-то в нем уверен!
Это как лихачество на дорогах: негодяев много, но старушек порой сбивают
случайно. Очень не хочется уравниловки», - сказал Рябинский.
Отметим, что изначально
Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного
чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о
которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать
бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа,
который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин
победил нокаутом.