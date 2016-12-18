Маурисио Почеттино: Мы ведем борьбы рядом с топ-4, что крайне важно
Главный тренер «Тоттенхэма»
Маурисио Почеттино оценил игру команды в матче 17-го тура премьер-лиги с «Бернли»
(2:1) на стадионе «Уайт Харт Лейн».
«Победы в премьер-лиге даются очень тяжело. Мы знали, что игроки «Бернли» всегда выкладываются на поле: много передвигаются и ведут борьбу за каждый мяч.
Команда сыграла хорошо, и мы полностью заслужили победу. Я доволен этим. Это было очень сложная игра.
Деле Алли и Денни Роуз забили великолепные голы. Нам было очень важно набрать три очка. Мы ведем борьбы рядом с топ-4, что крайне важно», – приводит BBC слова Почеттино.
«Тоттенхэм» остался на пятом месте в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Ливерпуля» и «Арсенала».
Матч
Тоттенхэм - Бёрнли - 2:1 (1:1)
Голы
Барнс 21 (0:1). Алли 27 (1:1). Роуз 71 (2:1).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Роуз (Дэвис, 77), Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Сиссоко, 63), Уинкс, Дайер, Кейн
Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Марни (Дефур, 84), Хендрик, Эрфилд, Бойд (Кайтли, 83), Грэй, Барнс (Воукс, 80)
Предупреждения:
Сиссоко, 70 - Барнс, 28; Лоутон, 90
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция