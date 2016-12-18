Маурисио Почеттино: Мы ведем борьбы рядом с топ-4, что крайне важно

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил игру команды в матче 17-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:1) на стадионе «Уайт Харт Лейн».

«Победы в премьер-лиге даются очень тяжело. Мы знали, что игроки «Бернли» всегда выкладываются на поле: много передвигаются и ведут борьбу за каждый мяч.

Команда сыграла хорошо, и мы полностью заслужили победу. Я доволен этим. Это было очень сложная игра.

Деле Алли и Денни Роуз забили великолепные голы. Нам было очень важно набрать три очка. Мы ведем борьбы рядом с топ-4, что крайне важно», – приводит BBC слова Почеттино.

«Тоттенхэм» остался на пятом месте в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Ливерпуля» и «Арсенала».