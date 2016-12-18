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Маурисио Почеттино: Мы ведем борьбы рядом с топ-4, что крайне важно

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино оценил игру команды в матче 17-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:1) на стадионе «Уайт Харт Лейн».

«Победы в премьер-лиге даются очень тяжело. Мы знали, что игроки «Бернли» всегда выкладываются на поле: много передвигаются и ведут борьбу за каждый мяч.

Команда сыграла хорошо, и мы полностью заслужили победу. Я доволен этим. Это было очень сложная игра.

Деле Алли и Денни Роуз забили великолепные голы. Нам было очень важно набрать три очка. Мы ведем борьбы рядом с топ-4, что крайне важно», – приводит BBC слова Почеттино.

«Тоттенхэм» остался на пятом месте в премьер-лиге, отставая на одно очко от «Ливерпуля» и «Арсенала».

Матч

Тоттенхэм - Бёрнли - 2:1 (1:1)

Голы

Барнс 21 (0:1). Алли 27 (1:1). Роуз 71 (2:1).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Роуз (Дэвис, 77), Вертонген, Ваньяма, Эриксен, Алли (Сон Хын Мин, 73), Дембеле (Сиссоко, 63), Уинкс, Дайер, Кейн

Бёрнли: Хитон, Уорд, Кин, Ми, Лоутон, Марни (Дефур, 84), Хендрик, Эрфилд, Бойд (Кайтли, 83), Грэй, Барнс (Воукс, 80)

Предупреждения:

Сиссоко, 70 - Барнс, 28; Лоутон, 90

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

18 декабря 19:00, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

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