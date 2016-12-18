Рамон Берндрот: Мы серьезно осложнили жизнь «Баварии», но невероятный гол Косты подорвал наш дух

Главный тренер «Дармштадта» Рамон Берндрот поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в 15-м туре чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.

«Мы хотели играть так, чтобы болельщики нами гордились. Нам это удалось. Но каждый тренер, естественно, хочет брать очки. Мы серьезно осложнили «баварцам» жизнь, но у них на каждой позиции выдающиеся игроки. Невероятный гол Косты подорвал наш дух. Ему не просто повезло, он может наносить такие удары», - цитирует Берндрота официальный сайт «Баварии».

Мюнхенцы набрали 36 очков и догнали лидировавший РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 8 баллами остался на последней строчке в таблице бундеслиги.

В следующем туре «Бавария» 21 декабря примет РБ «Лейпциг», а «Дармштадт» в тот же день сыграет в гостях с «Гертой».

Матч Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0) Голы Коста 71 (0:1). Состав Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90) Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски Предупреждения: Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75 Судья: Бастиан Данкерт (Германия) Место и дата 18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция



