Рамон Берндрот: Мы серьезно осложнили жизнь «Баварии», но невероятный гол Косты подорвал наш дух
Главный тренер «Дармштадта» Рамон Берндрот поделился впечатлениями
после матча против «Баварии» в 15-м туре
чемпионата Германии. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:1.
«Мы хотели играть так, чтобы болельщики нами гордились. Нам это
удалось. Но каждый тренер, естественно, хочет брать очки. Мы серьезно осложнили
«баварцам» жизнь, но у них на каждой позиции выдающиеся игроки. Невероятный гол
Косты подорвал наш дух. Ему не просто повезло, он может наносить такие удары», -
цитирует Берндрота официальный сайт «Баварии».
Мюнхенцы набрали 36
очков и догнали лидировавший РБ «Лейпциг». Их сегодняшний соперник с 8 баллами
остался на последней строчке в таблице бундеслиги.
В следующем туре «Бавария» 21 декабря примет РБ «Лейпциг», а «Дармштадт» в тот же день сыграет в гостях с «Гертой».
Матч
Дармштадт - Бавария - 0:1 (0:0)
Голы
Коста 71 (0:1).
Состав
Дармштадт: Эссер, Сиригу, Сулу, Федецкий, Холланд, Вранчич, Нимайер (Чолак, 77), Гондорф, Хеллер, Розенталь (Юнгвирт, 65), Шипплок (Обинна, 90)
Бавария: Нойер, Хуммельс, Лам, Алаба, Мартинес, Алькантара, Видаль (Рибери, 69), Алонсо, Мюллер (Киммих, 80), Коста (Саншеш, 90), Левандовски
Предупреждения:
Розенталь, 43 - Хуммельс, 75; Алонсо, 75
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
18 декабря 17:30, Бёлленфаллтор, Онлайн-трансляция