Андрей Лунев: Впечатлила атмосфера перед «Спартаком», а на «Локомотиве» пробрало до мурашек

Вратарь «Уфы» Андрей Лунев, ставший одним из открытий в этом сезоне РФПЛ, рассказал о своих первых матчах в лиге.

- Перед матчем с «Краснодаром», который стал первым для меня в премьер-лиге, Виктор Михайлович (Гончаренко - Прим. ред.) попросил после командной теории остаться. Сказал, чтобы я ничего не выдумывал, играл просто, подсказывал защитникам и пресекал проникающие передачи в штрафную. В общем, успокоил, мол, делай, что умеешь, и все будет хорошо, - рассказал Андрей Лунев.

- Из вратарей выделю Сергей Рыжиков. Давно за ним слежу. В России он – эталон вратаря. А из полевых игроков особо никто не запомнился. Впечатлила атмосфера на «Открытие Арене», когда играли со «Спартаком», на стадионе «Локомотива» тоже было круто. Пусть там и не весь стадион был заполнен, но когда выходил на поле, аж мурашки по телу пробежали, - отметил вратарь «Уфы».

Напомним, Лунев в своих первых трех матчах в РФПЛ не пропускал голов - с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Спартаком». Всего в этом сезоне Лунев провел 10 матчей, в которых пропустил семь голов.

Полная версия интервью с Андреем Луневым - в ближайшее время на сайте «Советского спорта» .