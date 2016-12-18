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Траоре может зимой перейти из ЦСКА в «Малагу»

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Форвард ЦСКА Ласина Траоре может перейти в «Малагу». Этот переход возможен в зимнее трансферное окно.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, У Траоре есть вариант с переходом в «Малагу», но на данный момент стороны пока не договорились по условиям. Ранее его агент Дмитрий Селюк заявлял, что у форварда есть предложения из европейских топ-чемпионатов. Сегодня Селюк заявил, что уже подобрал для игрока новый клуб.

Напомним, 26-летний нападающий перешел в ЦСКА из «Монако» летом на правах аренды до конца сезона-2016/17. В нынешнем сезоне Траоре провел за ЦСКА 21 матч и забил шесть мячей.


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