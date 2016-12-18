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Гольцов единогласным решением судей одолел Расулова и завоевал пояс чемпиона ACB в тяжелом весе

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В главном поединке турнира по смешанным единоборствам ACB 50 российский боец Денис Гольцов победил своего соотечественника, чемпиона ACB в тяжелом весе Салимгерея Расулова.

Бой продлился все пять раундов, и все рефери отдали победу Гольцову. Счет судейских записок - 49:46, 50:45, 48:47 в пользу 26-летнего спортсмена.

Представитель Петербурга стал новым чемпионом ACB в тяжелом весе. Расулов владел титулом с февраля 2016 года, когда он на ACB 29 в Польше выиграл бой у Зелимхана Умиева.

Напомним, ранее на ACB 50 чемпионские титулы завоевали Марат Балаев (полулегкий вес) и Бретт Купер (полусредний вес), а Магомед Магомедов защитил пояс чемпиона в легчайшей весовой категории.

Следующий, 51-й по счету турнир организация проведет 13 января в американском Ирвайне.

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