«Бостон» минимально обыграл «Лос-Анджелес»
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном»
и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в
пользу «Бостона».
Единственная шайба в активе Джимми Хейза,
который отличился на пятой минуте. У «Бостона» российский вратарь Антон Худобин
весь матч провел в запасе, а его коллега Туука Раск сделала шатаут.
«Бостон» набрал 37 очков и занимает восьмое
место на Востоке. У «Лос-Анджелеса» 34 очка и седьмое место на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Бостон - Лос-Анджелес - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Голы:
Хэйс (Миллер К., Мур), 4:20 (1:0).
Место и дата
18 декабря 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически