«Бостон» минимально обыграл «Лос-Анджелес»

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бостона».

Единственная шайба в активе Джимми Хейза, который отличился на пятой минуте. У «Бостона» российский вратарь Антон Худобин весь матч провел в запасе, а его коллега Туука Раск сделала шатаут.

«Бостон» набрал 37 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Лос-Анджелеса» 34 очка и седьмое место на Западе.

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