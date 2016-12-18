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«Бостон» минимально обыграл «Лос-Анджелес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бостона».

Единственная шайба в активе Джимми Хейза, который отличился на пятой минуте. У «Бостона» российский вратарь Антон Худобин весь матч провел в запасе, а его коллега Туука Раск сделала шатаут.

«Бостон» набрал 37 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Лос-Анджелеса» 34 очка и седьмое место на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Бостон - Лос-Анджелес - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Голы:

Хэйс (Миллер К., Мур), 4:20 (1:0).

Место и дата

18 декабря 21:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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