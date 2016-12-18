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Гюндоган поблагодарил партнеров по «Манчестер Сити» за поддержку

Источник:  Twitter.comКомментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил благодарность своим партнерам по команде за поддержку. Также он поздравил их с победой над «Арсеналом» (2:1).

«Спасибо моим партнерам по команде. Конечно, поздравляю ребят с ключевой победой над «Арсеналом». Не волнуйтесь, я все еще жив», - написал Гюндоган в своем твиттере.

http://www.sovsport.ru/news/text-item/947363

Ранее стало известно, что Гюндоган получил разрыв крестообразных связок правого колена и выбыл до конца сезона. Напомним, в текущем сезоне 27-летний немец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять мячей.

Матч

Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва

Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)

Предупреждения:

Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция

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