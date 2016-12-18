Гюндоган поблагодарил партнеров по «Манчестер Сити» за поддержку
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган
выразил благодарность своим партнерам по команде за поддержку. Также он поздравил их с победой над «Арсеналом» (2:1).
«Спасибо моим партнерам по команде. Конечно,
поздравляю ребят с ключевой победой над «Арсеналом». Не волнуйтесь, я все еще
жив», - написал Гюндоган в своем твиттере.
http://www.sovsport.ru/news/text-item/947363
Thanks to my teammates 👏👏🏽 & of course - congrats to my boys to this crucial win against #AFC👍 PS: Don't worry - I'm still alive 😉 #MCIARS pic.twitter.com/det9q7C8Wp— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 18 декабря 2016 г.
Ранее стало известно, что Гюндоган получил разрыв крестообразных связок правого колена и выбыл до конца сезона. Напомним, в текущем сезоне 27-летний немец принял участие в 16 матчах, в которых забил пять мячей.
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция