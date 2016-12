Гюндоган поблагодарил партнеров по «Манчестер Сити» за поддержку

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган выразил благодарность своим партнерам по команде за поддержку. Также он поздравил их с победой над «Арсеналом» (2:1).

«Спасибо моим партнерам по команде. Конечно, поздравляю ребят с ключевой победой над «Арсеналом». Не волнуйтесь, я все еще жив», - написал Гюндоган в своем твиттере.

Thanks to my teammates 👏👏🏽 & of course - congrats to my boys to this crucial win against #AFC👍 PS: Don't worry - I'm still alive 😉 #MCIARS pic.twitter.com/det9q7C8Wp