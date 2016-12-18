Петр Чех: Гол в начале второго тайма изменил игру
Голкипер «Арсенала»
Петр Чех высказался об игре 17-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2) на
«Этихад Стэдиум».
«Гол в начале второго тайма изменил игру. Он придал сопернику заряд уверенности.
Во время второго гола я не видел момент удара. К тому же, кто-то еще пробежал перед мячом. Не знаю, был ли это Давид Силва. Я не видел мяча из-за стоящего впереди игрока», – приводит BBC слова Чеха.
Напомним, «Арсенал» повел в счете на пятой минуте после гола Тео Уолкотта, но во втором тайме «Манчестер Сити» забил два гола и одержал волевую победу.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Сити - Арсенал - 2:1 (0:1)
Голы
Уолкотт 5 (0:1). Сане 47 (1:1). Стерлинг 72 (2:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Коларов, Сабалета (Санья, 46), Клиши, де Брюйне (Ихеаначо, 84), Туре, Сане (Навас, 77), Стерлинг, Фернандо, Силва
Арсенал: Чех, Паулиста, Монреаль, Бельерин, Косьельни, Озил, Коклен (Жиру, 75), Джака, Уолкотт, Санчес, Айвоби (Окслейд-Чемберлен, 65 Эль-Ненни, 78)
Предупреждения:
Силва, 38; Туре, 50; де Брюйне, 80; Фернандо, 90 - Эль-Ненни, 88; Паулиста, 90
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
18 декабря 19:00, Этихад, Текстовая трансляция