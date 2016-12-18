Петр Чех: Гол в начале второго тайма изменил игру

Голкипер «Арсенала» Петр Чех высказался об игре 17-го тура премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:2) на «Этихад Стэдиум».

«Гол в начале второго тайма изменил игру. Он придал сопернику заряд уверенности.

Во время второго гола я не видел момент удара. К тому же, кто-то еще пробежал перед мячом. Не знаю, был ли это Давид Силва. Я не видел мяча из-за стоящего впереди игрока», – приводит BBC слова Чеха.

Напомним, «Арсенал» повел в счете на пятой минуте после гола Тео Уолкотта, но во втором тайме «Манчестер Сити» забил два гола и одержал волевую победу.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча