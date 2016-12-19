Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения ЧМ-2021 в Тюмени

Глава чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза заявил, что Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

«Это отвратительно, почему Международный союз биатлонистов (IBU) отдал право проведения чемпионата мира Тюмени и это после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал зимним федерациям не проводить в России международные соревнования. Чешская и Норвежская федерации, а также федерации Канады и США против проведения чемпионата мира-2021 в Тюмени. Перенос чемпионата мира будет логичным решением», - сказал Хамза idnes.cz.

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.