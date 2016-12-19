Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»
В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона»
на «Камп Ноу» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1.
Счет в матче на 18-й
минуте открыл уругвайский форвард хозяев поля Луис Суарес, он же удвоил
преимущество каталонцев на 67-й минуте, а спустя минуту Жорди Альба довел счет
до разгромного. Единственный ответный мяч за 11 минут до конца встречи забил полузащитник
гостей Давид Лопес. А на 90-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет
в матче, забив с передачи Суареса.
«Барселона» одержала
десятую победу в чемпионате и с 34 очками занимает второе место в турнирной
таблице, а «Эспаньол» расположился на девятой строчке, имея в активе 22 очка.
В следующем туре подопечные Луиса Энрике 8 января на выезде сыграют с «Вильярреалом», а «Эспаньол» двумя днями ранее примет «Депортиво».
Чемпионат Испании
16-й тур
Матч
Барселона - Эспаньол - 4:1 (1:0)
Голы
Суарес Л. 18 (1:0). Суарес Л. 67 (2:0). Альба 69 (3:0). Лопес Д. 79 (3:1). Месси 90 (4:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Альба, Пике, Суарес Д. (Рафинья, 66), Бускетс (Умтити, 75), Роберто, Маскерано, Иньеста, Месси, Суарес Л., Неймар
Эспаньол: Лопес Д. (Роберто, 53), Рейес Д., Кариколь, Пьятти (Рейес Х., 80), Фуэго, Лопес Д., Диоп, Хурадо, Лопес Х., Кайседо (Хименес, 71), Морено
Предупреждения:
нет - Пьятти, 10; Кариколь, 13; Кайседо, 65
Судья:
Матеу Лахос (Испания)
Место и дата
18 декабря 22:45, Ноу Камп, Онлайн-трансляция