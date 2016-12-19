Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»

В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1.

Счет в матче на 18-й минуте открыл уругвайский форвард хозяев поля Луис Суарес, он же удвоил преимущество каталонцев на 67-й минуте, а спустя минуту Жорди Альба довел счет до разгромного. Единственный ответный мяч за 11 минут до конца встречи забил полузащитник гостей Давид Лопес. А на 90-й минуте Лионель Месси установил окончательный счет в матче, забив с передачи Суареса.

«Барселона» одержала десятую победу в чемпионате и с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице, а «Эспаньол» расположился на девятой строчке, имея в активе 22 очка.

В следующем туре подопечные Луиса Энрике 8 января на выезде сыграют с «Вильярреалом», а «Эспаньол» двумя днями ранее примет «Депортиво».

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16-й тур