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«Монако» дома проиграл «Лиону», пропустив три мяча

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Монако» дома проиграл «Лиону», пропустив три мяча
Источник: Reuters

В матче 18-го тура чемпионата Франции «Монако» дома потерпел поражение от «Лиона» со счетом 1:3.

В составе победителей голами отметились Рашид Геззаль Матье Вальбуэна и Александр Ляказетт, а у хозяев поля единственный мяч забил Тьемуа Бакайоко.

«Монако» с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «львы» благодаря победе поднялись на четвертую строчку, имея в активе 31 очко.

В следующем туре монегаски 21 декабря примут команду «Кан», а подопечные Бруно Жензио в этот же день сыграют с «Анже».

Чемпионат Франции
18-й тур

Матч

Монако - Лион - 1:3 (0:1)

Голы

Геззаль 29 (0:1). Вальбуэна 65 (0:2). Бакайоко 71 (1:2). Ляказетт 87 (1:3).

Состав

Монако: Субашич, Фабиньо (Каррильо, 86), Менди, Сидибе (Мбаппе, 77), Эмерсон, Глик, Силва, Лемар, Бакайоко, Жермен (Дирар, 63), Фалькао

Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 77), Морель, Дьякаби, Янга-Мбива, Вальбуэна, Тусар, Толиссо, Геззаль (Корне, 84), Ляказетт, Фекир (Рыбус, 83)

Незабитые пенальти

Ляказетт (Лион), 56

Предупреждения:

Сидибе, 27; Силва, 52; Фабиньо, 53; Глик, 56 - Янга-Мбива, 43; Вальбуэна, 74

Удаления:

Менди, 40 - нет

Судья:

Рудди Букке (Франция)

Место и дата

18 декабря 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция

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