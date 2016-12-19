«Монако» дома проиграл «Лиону», пропустив три мяча
В матче 18-го тура чемпионата Франции «Монако»
дома потерпел поражение от «Лиона» со счетом 1:3.
В составе победителей
голами отметились Рашид Геззаль Матье Вальбуэна и Александр Ляказетт, а у хозяев
поля единственный мяч забил Тьемуа Бакайоко.
«Монако» с 39-ю очками
занимает второе место в турнирной таблице, а «львы» благодаря победе поднялись
на четвертую строчку, имея в активе 31 очко.
В следующем туре монегаски
21 декабря примут команду «Кан», а подопечные Бруно Жензио в этот же день
сыграют с «Анже».
Чемпионат Франции
18-й тур
Матч
Голы
Геззаль 29 (0:1). Вальбуэна 65 (0:2). Бакайоко 71 (1:2). Ляказетт 87 (1:3).
Состав
Монако: Субашич, Фабиньо (Каррильо, 86), Менди, Сидибе (Мбаппе, 77), Эмерсон, Глик, Силва, Лемар, Бакайоко, Жермен (Дирар, 63), Фалькао
Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 77), Морель, Дьякаби, Янга-Мбива, Вальбуэна, Тусар, Толиссо, Геззаль (Корне, 84), Ляказетт, Фекир (Рыбус, 83)
Незабитые пенальти
Ляказетт (Лион), 56
Предупреждения:
Сидибе, 27; Силва, 52; Фабиньо, 53; Глик, 56 - Янга-Мбива, 43; Вальбуэна, 74
Удаления:
Менди, 40 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
18 декабря 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция