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«Лацио» обыграл «Фиорентину» в 17-м туре серии А

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Бальде Кейта, Лукас Билья, реализовавший пенальти и Штефан Раду, а у гостей единственный мяч забил Мауро Сарате.

Римляне с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Паулу Соуза расположились на восьмой строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «Лацио» отправится в Милан, где 21 декабря сыграет с «Интером», а команда из Флоренции на следующий день примет «Наполи».

Чемпионат Италии
17-й тур

Матч

Лацио - Фиорентина - 3:1 (2:0)

Голы

Кейта 23 (1:0). Билья 45 (2:0 - пен.). Сарате 65 (2:1). Раду 90 (3:1).

Состав

Лацио: Маркетти, Раду, Баштуш, де Врей, Лулич, Милинкович-Савич, Катальди (Мугрия, 84), Билья, Кейта (Кишна, 68), Андерсон (Фортуна, 77), Иммобиле

Фиорентина: Тэтэрушану, Томович (Кристофоро, 46), Де Майо, Астори, Оливейра, Весино, Санчес Морено, Иличич (Сарате, 59), Калинич, Бернардески, Тельо (Кьеза, 80)

Незабитые пенальти

Иличич (Фиорентина), 48

Предупреждения:

Баштуш, 57 - Томович, 26; Оливейра, 49; Бернардески, 75; Астори, 77; Санчес Морено, 84

Судья:

Массимилиано Иррати (Италия)

Место и дата

18 декабря 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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