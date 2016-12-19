«Лацио» обыграл «Фиорентину» в 17-м туре серии А

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Бальде Кейта, Лукас Билья, реализовавший пенальти и Штефан Раду, а у гостей единственный мяч забил Мауро Сарате.

Римляне с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Паулу Соуза расположились на восьмой строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре «Лацио» отправится в Милан, где 21 декабря сыграет с «Интером», а команда из Флоренции на следующий день примет «Наполи».

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17-й тур