«Лацио» обыграл «Фиорентину» в 17-м туре серии А
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Лацио»
обыграл «Фиорентину» со счетом 3:1.
В
составе победителей голами отметились Бальде Кейта, Лукас Билья, реализовавший
пенальти и Штефан Раду, а у гостей единственный мяч забил Мауро Сарате.
Римляне
с 34 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а подопечные Паулу Соуза
расположились на восьмой строчке, имея в активе 26 очков.
В
следующем туре «Лацио» отправится в Милан, где 21 декабря сыграет с «Интером»,
а команда из Флоренции на следующий день примет «Наполи».
Чемпионат Италии
17-й тур
Матч
Лацио - Фиорентина - 3:1 (2:0)
Голы
Кейта 23 (1:0). Билья 45 (2:0 - пен.). Сарате 65 (2:1). Раду 90 (3:1).
Состав
Лацио: Маркетти, Раду, Баштуш, де Врей, Лулич, Милинкович-Савич, Катальди (Мугрия, 84), Билья, Кейта (Кишна, 68), Андерсон (Фортуна, 77), Иммобиле
Фиорентина: Тэтэрушану, Томович (Кристофоро, 46), Де Майо, Астори, Оливейра, Весино, Санчес Морено, Иличич (Сарате, 59), Калинич, Бернардески, Тельо (Кьеза, 80)
Незабитые пенальти
Иличич (Фиорентина), 48
Предупреждения:
Баштуш, 57 - Томович, 26; Оливейра, 49; Бернардески, 75; Астори, 77; Санчес Морено, 84
Судья:
Массимилиано Иррати (Италия)
Место и дата
18 декабря 22:45, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция