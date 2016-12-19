«Палермо» обыграл «Дженоа», проигрывая по ходу встречи 1:3
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа»
на домашнем стадионе проиграл «Палермо» со счетом 3:4.
В составе победителей голами отметились
Робин Кайсон, Эдоардо Гольданига, Андреа Рисполи, Александр Трайковски, а у
хозяев поля дубль оформил Джованни Симеоне и с его же передачи забил Никола
Нинкович.
«Палермо» одержал всего вторую победу в
сезоне и с девятью очками расположился в зоне вылета, на 19-й строчке, а «Дженоа»
занимает 12-е место, имея в активе 23 очка.
В следующем туре команда из Генуии отправится в Турин, где 22 декабря сыграет с «Торино», а «орлы» в этот же день примут «Пескару».
Чемпионат Италии
17-й тур
Матч
Голы
Симеоне 5 (1:0). Квайсон 42 (1:1). Симеоне 57 (2:1). Нинкович 65 (3:1). Гольданига 69 (3:2). Рисполи 88 (3:3). Трайковски 90 (3:4).
Состав
Дженоа: Перин, Иццо (Пандев, 90), Бурдиссо, Муньос, Кофи, Лазович, Ригони, Велозу (Нтчам, 29), Лаксальт (Эденилсон, 62), Нинкович, Симеоне
Палермо: Посавец, Рисполи, Анджелкович, Ционек (Трайковски, 80), Гольданига, Алеесами, Квайсон, Гацци, Энрике (Диаманти, 66), Яяло (Хильемарк, 74), Несторовски
Предупреждения:
Нтчам, 48; Ригони, 58; Эденилсон, 68 - Анджелкович, 26; Ционек, 45; Гольданига, 52; Яяло, 61
Удаления:
Перин, 90 - нет
Судья:
Лука Паиретто (Италия)
Место и дата
18 декабря 22:45, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция