«Палермо» обыграл «Дженоа», проигрывая по ходу встречи 1:3

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на домашнем стадионе проиграл «Палермо» со счетом 3:4.

В составе победителей голами отметились Робин Кайсон, Эдоардо Гольданига, Андреа Рисполи, Александр Трайковски, а у хозяев поля дубль оформил Джованни Симеоне и с его же передачи забил Никола Нинкович.

«Палермо» одержал всего вторую победу в сезоне и с девятью очками расположился в зоне вылета, на 19-й строчке, а «Дженоа» занимает 12-е место, имея в активе 23 очка.

В следующем туре команда из Генуии отправится в Турин, где 22 декабря сыграет с «Торино», а «орлы» в этот же день примут «Пескару».

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17-й тур