Маррэй признан спортсменом года в Великобритании, обойдя в голосовании Бэйла и Варди

Сегодня прошла церемония вручения премии «Спортивные личности года», которую проводит ВВC. Спортсменом года признан теннисист Энди Маррэй.

Первая ракетка мира в голосовании обошел триатлета Алистера Броунли, а третьим стал 58-летний спортсмен-конник, завоевавший золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Ник Скелтон.

