Квинси Промес отклонил предложения китайских клубов

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отклонил предложения ряда китайских клубов, сообщают «Известия».



По информации источника, с 24-летним футболистом связывались представители китайских клубов, среди которых «Шанхай Шеньхуа», предложивший голландцу шесть миллионов евро, также китайский клуб был готов удовлетворить финансовые требования «Спартака», но Промес отказался от переезда в Китай.

«Промес очень хочет помочь красно-белым добиться в этом сезоне максимального результата в чемпионате России. Футболист понимает, что нужен команде для решения поставленных задач, одной из которых является попадание в Лигу чемпионов. До лета Квинси не собирается рассматривать предложения от других клубов, несмотря на желание попробовать свои силы в одной из ведущих европейских лиг», - сообщил источник из близкого окружения футболиста.

Напомним, всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 78 игр, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.