Квинси Промес отклонил предложения китайских клубов
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес
отклонил предложения ряда китайских клубов, сообщают «Известия».
По информации источника, с 24-летним
футболистом связывались представители китайских клубов, среди которых «Шанхай
Шеньхуа», предложивший голландцу шесть миллионов евро, также китайский клуб был
готов удовлетворить финансовые требования «Спартака», но Промес отказался от переезда
в Китай.
«Промес
очень хочет помочь красно-белым добиться в этом сезоне максимального
результата в чемпионате России. Футболист понимает, что нужен команде для
решения поставленных задач, одной из которых является попадание в Лигу чемпионов.
До лета Квинси не собирается рассматривать предложения от других клубов,
несмотря на желание попробовать свои силы в одной из ведущих европейских лиг»,
- сообщил источник из близкого окружения футболиста.
Напомним, всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 78 игр, забил 37 голов и отдал 20 результативных передач. Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года.