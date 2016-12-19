14 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на домашнем льду проиграл «Коламбусу» в овертайме со счетом 3:4.

В составе победителей дубль оформил Брэндон Саад и по разу отличились Кэм Аткинсон и Сет Джонсон, забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Брендон Саттер, Даниэль Седин и Янник Хансен.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 17.

«Коламбус» одержавший девятую победу кряду с 44 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Ванкувер» расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 29 очков.

В следующем туре «Блю Джекетс» 21 декабря примут «Лос-Анджелес», а команда из Ванкувера в этот же день встретится с «Виннипегом».

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