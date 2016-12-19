14 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»
В
матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» на домашнем льду проиграл «Коламбусу» в овертайме со
счетом 3:4.
В
составе победителей дубль оформил Брэндон Саад и по разу отличились Кэм Аткинсон
и Сет Джонсон, забивший в овертайме, а у хозяев льда шайбы забросили Брендон
Саттер, Даниэль Седин и Янник Хансен.
Российский
голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 14 бросков из 17.
«Коламбус»
одержавший девятую победу кряду с 44 очками занимает третье место в Восточной
конференции, а «Ванкувер» расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе
29 очков.
В
следующем туре «Блю Джекетс» 21 декабря примут «Лос-Анджелес», а команда из
Ванкувера в этот же день встретится с «Виннипегом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ванкувер - Коламбус - 3:4 О.Т. (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)
Голы:
Эткинсон (Веннберг, Веренски), 21:10 (0:1). Саад (Хартнелл, Дубински), 33:18 (0:2). Саттер (Берчи, Стечер), 42:51 (1:2). Седин Д. (Седин Х., Танев), 47:42 (2:2). Саад (Фолиньо, Веннберг), 55:21 (2:3). Хансен (Хорват, Стечер), 58:51 (3:3). Джонс (Эткинсон), 60:46 (3:4).
Место и дата
19 декабря 00:00, Роджерс Арена, Онлайн-трансляция