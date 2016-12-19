Роберто Фирмино: Мы обязаны выложиться по полной в дерби с «Эвертоном»
Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино
поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эвертоном».
«Я
знаю, что дерби против «Эвертона» всегда является особенным матчем для наших
болельщиков, как и для самих для игроков. В этот день ты обязан выложиться на поле по полной. Эта
игра очень важна для каждого. Победа на «Гудисон Парк» позволила бы «Ливерпулю» сократить отставание от лидирующего «Челси» до шести очков», - сказал Фирмино.
Напомним,
матч «Эвертон» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 19 декабря и начнется в 23:00 по
московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция
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