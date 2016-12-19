Маурицио Сарри: Мы пропустили три глупых гола, нужно работать над устранением недостатков

Главный тренер «Наполи» Маурици Сарри прокомментировал победу своей команды над «Торино» (5:3) в матче 17-го тура чемпионата Италии.

«Наша команда в техническом плане очень высокого уровня, но в плане менталитета нам еще нужно расти, нельзя допускать столько глупых ошибок, которые продиктованы расслабленностью. Если мы соединим менталитет с качеством, которое у нас есть, то сможем преобразовать все свои выступления в набранные очки.

Мы пропустили три глупых гола, и мы должны работать над тем, чтобы нивелировать эти недостатки. Нельзя допускать, чтобы для победы в матче требовалось забить четыре-пять голов. Мы мало что дали сделать сопернику, и кроме эпизодов с пропущенными голами у Рейны практически не было работы. «Наполи» способен еще серьезно прибавлять. У нас намного меньше очков по отношению к тому, какое качество игры мы демонстрируем», - сказал Сарри.