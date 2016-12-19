Маурицио Сарри: Мы пропустили три глупых гола, нужно работать над устранением недостатков
Главный тренер «Наполи» Маурици Сарри прокомментировал победу своей команды
над «Торино» (5:3) в матче 17-го тура чемпионата Италии.
«Наша команда в техническом плане очень высокого
уровня, но в плане менталитета нам еще нужно расти, нельзя допускать столько
глупых ошибок, которые продиктованы расслабленностью. Если мы соединим
менталитет с качеством, которое у нас есть, то сможем преобразовать все свои
выступления в набранные очки.
Мы пропустили три глупых гола, и мы должны работать над тем, чтобы нивелировать эти недостатки. Нельзя допускать, чтобы для победы в матче требовалось забить четыре-пять голов. Мы мало что дали сделать сопернику, и кроме эпизодов с пропущенными голами у Рейны практически не было работы. «Наполи» способен еще серьезно прибавлять. У нас намного меньше очков по отношению к тому, какое качество игры мы демонстрируем», - сказал Сарри.
Матч
Голы
Мертенс 14 (1:0). Мертенс 18 (2:0 - пен.). Мертенс 22 (3:0). Белотти 58 (3:1). Кирикеш 70 (4:1). Роззеттини 76 (4:2). Мертенс 80 (5:2). Фальке 84 (5:3 - пен.).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Гулам, Кирикеш, Зелински (Аллан, 73), Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 69), Кальехон, Инсинье Л. (Джаккерини, 82), Мертенс
Торино: Харт, де Сильвестри (Фальке, 56), Моретти, Роззеттини, Баррека, Заппакоста, Баселли (Лопес, 67), Вальдифьори (Лукич, 46), Бенасси, Льяич, Белотти
Предупреждения:
нет - Роззеттини, 34; Моретти, 60; Лукич, 72
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
18 декабря 17:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция