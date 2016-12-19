Дрис Мертенс: Я с трудом осознаю, что мне удалось сделать в матче с «Торино»
Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, забивший четыре мяча в матче с «Торино»
(5:3) в 17-м туре чемпионата Италии, поделился впечатлениями.
«Это был потрясающий матч, я очень счастлив, настолько, что мне даже как-то
неловко. Пока я с трудом могу осознать, что мне удалось сделать. Внутри меня
беспредельная радость. Мне предстоит серьезно собраться с мыслями, чтобы по
возвращению домой унять все свои эмоции, которые сейчас бушуют во мне
Матч с «Торино» был важным, ведь наши конкуренты потеряли очки, и нам необходимо было набирать три очка. К счастью, нам удалось сделать это. Но впереди нас ждет очередной тяжелый матч против «Фиорентины», - сказал Мертенс.
Матч
Голы
Мертенс 14 (1:0). Мертенс 18 (2:0 - пен.). Мертенс 22 (3:0). Белотти 58 (3:1). Кирикеш 70 (4:1). Роззеттини 76 (4:2). Мертенс 80 (5:2). Фальке 84 (5:3 - пен.).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Альбиоль, Гулам, Кирикеш, Зелински (Аллан, 73), Гамшик, Жоржиньо (Диавара, 69), Кальехон, Инсинье Л. (Джаккерини, 82), Мертенс
Торино: Харт, де Сильвестри (Фальке, 56), Моретти, Роззеттини, Баррека, Заппакоста, Баселли (Лопес, 67), Вальдифьори (Лукич, 46), Бенасси, Льяич, Белотти
Предупреждения:
нет - Роззеттини, 34; Моретти, 60; Лукич, 72
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
18 декабря 17:00, Сан Паоло, Онлайн-трансляция