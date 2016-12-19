Дрис Мертенс: Я с трудом осознаю, что мне удалось сделать в матче с «Торино»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, забивший четыре мяча в матче с «Торино» (5:3) в 17-м туре чемпионата Италии, поделился впечатлениями.

«Это был потрясающий матч, я очень счастлив, настолько, что мне даже как-то неловко. Пока я с трудом могу осознать, что мне удалось сделать. Внутри меня беспредельная радость. Мне предстоит серьезно собраться с мыслями, чтобы по возвращению домой унять все свои эмоции, которые сейчас бушуют во мне

Матч с «Торино» был важным, ведь наши конкуренты потеряли очки, и нам необходимо было набирать три очка. К счастью, нам удалось сделать это. Но впереди нас ждет очередной тяжелый матч против «Фиорентины», - сказал Мертенс.