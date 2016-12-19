«Эвертон» - «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)
В заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии «Эвертон» примет «Ливерпуль».
Встреча состоится сегодня, 19 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в
Ливерпуле и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
У «ирисок» из-за травм не сыграют Мухамед Бешич, Мэттью Пеннингтон, Янник
Боласье, а у «красных» по той же причине матч пропустят Даниэль Старридж, Филиппе
Коуитиньо и Дэнни Ингс.
После 16 туров подопечные Юргена Клоппа с 34 очками занимают третье место в
турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на девятой строчке, имея в активе
23 очка.
Чемпионат Англии
16-й тур
Матч
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция
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