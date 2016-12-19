«Эвертон» - «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)

В заключительном матче 17-го тура чемпионата Англии «Эвертон» примет «Ливерпуль».

Встреча состоится сегодня, 19 декабря на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

У «ирисок» из-за травм не сыграют Мухамед Бешич, Мэттью Пеннингтон, Янник Боласье, а у «красных» по той же причине матч пропустят Даниэль Старридж, Филиппе Коуитиньо и Дэнни Ингс.

После 16 туров подопечные Юргена Клоппа с 34 очками занимают третье место в турнирной таблице, а «Эвертон» расположился на девятой строчке, имея в активе 23 очка.

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16-й тур