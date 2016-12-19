Вице-президент «Монако» Васильев: Результат матча с «Лионом» на совести арбитров
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Лиона»
(1:3) в матче 18-го тура чемпионата Франции.
«Результат матча на совести арбитров. Сейчас я скажу то, что многие
говорить не решаются - судьи помогают «Лиону». Дальше так
продолжаться не может. Если этот вопрос встанет в ближайшее время, я готов
повторить это снова.
Я уже не раз слышал об этом от руководителей других клубов с тех пор,
как работаю во французском футболе. Мы должны остановить это, СМИ должны
провести собственное расследование», - цитирует Васильева ТАСС.
Напомним, «Монако» с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «львы» благодаря победе поднялись на четвертую строчку, имея в активе 31 очко.
Матч
Голы
Геззаль 29 (0:1). Вальбуэна 65 (0:2). Бакайоко 71 (1:2). Ляказетт 87 (1:3).
Состав
Монако: Субашич, Фабиньо (Каррильо, 86), Менди, Сидибе (Мбаппе, 77), Эмерсон, Глик, Силва, Лемар, Бакайоко, Жермен (Дирар, 63), Фалькао
Лион: Лопеш, Рафаэл (Жалле, 77), Морель, Дьякаби, Янга-Мбива, Вальбуэна, Тусар, Толиссо, Геззаль (Корне, 84), Ляказетт, Фекир (Рыбус, 83)
Незабитые пенальти
Ляказетт (Лион), 56
Предупреждения:
Сидибе, 27; Силва, 52; Фабиньо, 53; Глик, 56 - Янга-Мбива, 43; Вальбуэна, 74
Удаления:
Менди, 40 - нет
Судья:
Рудди Букке (Франция)
Место и дата
18 декабря 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция