Вице-президент «Монако» Васильев: Результат матча с «Лионом» на совести арбитров

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Лиона» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата Франции.

«Результат матча на совести арбитров. Сейчас я скажу то, что многие говорить не решаются - судьи помогают «Лиону». Дальше так продолжаться не может. Если этот вопрос встанет в ближайшее время, я готов повторить это снова.

Я уже не раз слышал об этом от руководителей других клубов с тех пор, как работаю во французском футболе. Мы должны остановить это, СМИ должны провести собственное расследование», - цитирует Васильева ТАСС.

Напомним, «Монако» с 39-ю очками занимает второе место в турнирной таблице, а «львы» благодаря победе поднялись на четвертую строчку, имея в активе 31 очко.