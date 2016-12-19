«Чикаго» одержал волевую победу над «Сан-Хосе», у Панарина два очка
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе»
со счетом 4:1.
В составе победителей голами отметились Данкан Кит,
Райан Хартман, Винсент Хиностроза и Патрик Кейн, а у гостей единственную шайбу
забросил Джо Павелски.
Российский форвард «Блэкхоукс» Артемий Панарин провел на льду чуть больше двадцати минут и за это время записал на свой счет две
результативные передачи.
«Чикаго» с 48-ю очками лидирует в Западной
конференции, а «Сан-Хосе» в ней же расположился на третьей строчке, имея в
активе 39 очков.
В следующем туре команда из Чикаго 21 декабря примет «Оттаву», а «Шаркс» в этот же день встретится с «Калгари».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Сан-Хосе - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы:
Павелски (Бернс, Мартин), 21:13 (0:1). Кит (Панарин), 36:49 (1:1). Хартман (Хайностроуза), 46:59 (2:1). Хайностроуза (ван Римсдайк, Хартман), 57:40 (3:1). Кейн (Тэйвс, Панарин), 59:13 (4:1).
Место и дата
19 декабря 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция