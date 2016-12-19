Юрген Клопп: Матч с «Эверотном» - будет настоящей битвой
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Эвертоном», который состоится в рамках 17-го тура чемпионата Англии.
«Я действительно с нетерпением жду этого. Это очень важный
момент в этом сезоне для всех нас. После предыдущих игр обе команды находятся в
отличном настроении. В гостинице в Мидлсбро мы вместе наблюдали за матчем «Эвертона»
против «Арсенала», и видели, что атмосфера там была отличной. Мы были в
восторге от игры, она была очень напряженной, и на это было приятно смотреть.
Это будет настоящая битва. Две хорошие команды друг против друга, и мой первый визит на «Гудисон Парк», поэтому я очень жду этой встречи», - сказал Клопп.
Напомним, матч «Эвертон» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 19 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция