Рональд Куман: Помню, как в прошлом году обыграл команду Клоппа, проигрывая по ходу матча

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман в преддверии матча с «Ливерпулем» поделился впечатлениями от победы над командой Юргена Клоппа в прошлом сезоне.

«Помню прошлый сезон, я тогда работал в «Саутгемптоне», и мы дома обыграли «Ливерпуль». Мы уступали 0:2 к перерыву, но в итоге победили их 3:2».

Клопп праздновал свои голы как по-настоящему счастливый тренер - прыгая и прыгая. Но после нашего третьего гола уже я пустился к угловому флажку. Причем, это был мой первый забег после операции на ахилле, и мне был немного страшно», - рассказал Куман.

Напомним, матч «Эвертон» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 19 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.