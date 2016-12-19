Рональд Куман: Помню, как в прошлом году обыграл команду Клоппа, проигрывая по ходу матча
Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман в преддверии матча с
«Ливерпулем» поделился впечатлениями от победы над командой Юргена Клоппа в
прошлом сезоне.
«Помню прошлый сезон, я тогда работал в
«Саутгемптоне», и мы дома обыграли «Ливерпуль». Мы уступали
0:2 к перерыву, но в итоге победили их 3:2».
Клопп праздновал свои голы как по-настоящему
счастливый тренер - прыгая и прыгая. Но после нашего третьего гола уже я
пустился к угловому флажку. Причем, это был мой первый забег после операции на
ахилле, и мне был немного страшно», - рассказал Куман.
Напомним,
матч «Эвертон» - «Ливерпуль» состоится сегодня, 19 декабря и начнется в 23:00
по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.
Матч
Место и дата
19 декабря 23:00, Гудисон Парк, Текстовая трансляция