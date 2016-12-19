«Оттава» обыграла «Айлендерс», забросив шесть шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на выезде обыграла «Айлендерс» со счетом 6:2.

В составе победителей дубль оформил Марк Стоун и по разу отличились Бобби Райан, Дерек Брассар, Зак Смит и Том Пайят, а у хозяев льда шайбы забросили Андерс Ли и Антони Бовилье.

Российский форвард «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду чуть больше 12 минут, но полезными действиями не отметился.

«Сенаторз» с 39-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а команда из Нью-Йорка в ней же расположилась на 16-й строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре команда из столицы Канады 21 декабря на выезде сыграет с «Чикаго», а «Айлендерс» в этот же день сыграет с «Бостоном».

НХЛ

Регулярный чемпионат