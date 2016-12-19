«Оттава» обыграла «Айлендерс», забросив шесть шайб
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на выезде
обыграла «Айлендерс» со счетом 6:2.
В составе победителей дубль оформил Марк Стоун и по разу отличились Бобби Райан, Дерек Брассар, Зак Смит и Том Пайят, а у хозяев льда шайбы забросили Андерс Ли и Антони Бовилье.
Российский форвард «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду чуть больше 12 минут, но полезными действиями не отметился.
«Сенаторз» с 39-ю очками занимает седьмое место в Восточной
конференции, а команда из Нью-Йорка в ней же расположилась на 16-й строчке,
имея в активе 28 очков.
В следующем туре команда из столицы Канады 21 декабря на
выезде сыграет с «Чикаго», а «Айлендерс» в этот же день сыграет с «Бостоном».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Айлендерс - Оттава - 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
Голы:
Райан (Туррис, Дзингел), 10:30 (0:1). Смит (Стоун, Карлссон), 17:20 (0:2). Ли (Бэйли), 20:27 (1:2). Бьювилье (Хэмоник), 34:07 (2:2). Стоун (Фанёф, Карлссон), 35:03 (2:3). Брассар (Смит, Стоун), 45:45 (2:4). Смит 56:33 (2:5). Пайетт 59:34 (2:6).
Место и дата
19 декабря 03:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция