КХЛ. «Адмирал» примет «Автомобилист», «Куньлунь» - «Югру» и другие матчи дня
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Континентальной хоккейной лиге.
КХЛ
Регулярный чемпионат
19 декабря
Матч
Место и дата
19 декабря 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 декабря 12:30, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 декабря 14:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 декабря 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 декабря 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 декабря 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 декабря 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция
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