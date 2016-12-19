«Рейнджерс» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» в серии буллитов со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер и Дерек Степан, а победный буллит на свой счет записал Кевин Хейз, у гостей шайбы забросили Пьер-Александр Паренто и Майлз Вуд.

Команда из Нью-Йорка с 47-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в активе 31 очко.

В следующем туре «Рейнджерс» 21 декабря на выезде сыграет с «Питтсбургом», а «Дэвилз» в этот же день примет «Нэшвилл».

НХЛ

Регулярный чемпионат