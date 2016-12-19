«Рейнджерс» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем
льду обыграл «Нью-Джерси» в серии буллитов со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Крис Крайдер и Дерек
Степан, а победный буллит на свой счет записал Кевин Хейз, у гостей шайбы
забросили Пьер-Александр Паренто и Майлз Вуд.
Команда из Нью-Йорка с 47-ю очками лидирует в Восточной
конференции, а «Нью-Джерси» в ней же расположился на 15-й строчке, имея в
активе 31 очко.
В следующем туре «Рейнджерс» 21 декабря на выезде сыграет с «Питтсбургом», а «Дэвилз» в этот же день примет «Нэшвилл».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Нью-Джерси - 3:2 Б. (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Паренто (Палмиери, Северсон), 24:37 (0:1). Крейдер (Зукарелло, Скджей), 48:10 (1:1). Вуд (Палмиери, Хенрик), 50:32 (1:2). Степан (Клейн, Макдона), 58:47 (2:2).
Победный буллит:
Хэйс - 3:2.
Место и дата
19 декабря 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция