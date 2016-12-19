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Антон Шипулин: Заграницей сильно переживают за нашу страну

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об отношении к российским спортсменам заграницей.

«Немножко удивлен, что иностранцы так к нам относятся. Думал, будет намного хуже, но все подходят, спрашивают, какая сейчас ситуация, надеются, что у нас будет все хорошо. Читал в интернете не очень хорошие отзывы, но после личного общения понял, что заграницей сильно переживают за нашу страну», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.  

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