Антон Шипулин: Заграницей сильно переживают за нашу страну
Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал об отношении к
российским спортсменам заграницей.
«Немножко удивлен, что иностранцы так к нам относятся. Думал,
будет намного хуже, но все подходят, спрашивают, какая сейчас ситуация,
надеются, что у нас будет все хорошо. Читал в интернете не очень хорошие
отзывы, но после личного общения понял, что заграницей сильно переживают за
нашу страну», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией
Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста,
подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.
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