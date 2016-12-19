Мартен Фуркад: Хочу приехать в Тюмень, чтобы показать мое уважение к русским

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что очень хочет приехать в Тюмень на этап Кубка мира.

«Если кто-то меня ненавидит, это его право, но тем самым он придает мне много сил. Те русские, кто меня не любит, совершают большую ошибку, потому что я очень люблю и уважаю Россию. Не верите? Спросите Антона Шипулина, мы тесно общаемся, обмениваемся опытом, и меня сильно огорчает вся эта шумиха. Тем более, пока нет никаких доказательств. Я очень хочу приехать в Тюмень в марте, чтобы показать, насколько велико мое уважение к русским. Но есть только одна причина, по которой я буду бойкотировать соревнования, и вы ее знаете. Но я очень хочу приехать в Тюмень. Я не хочу коллективной ответственности, хочу видеть ваших атлетов на следующей Олимпиаде. Слишком сильно уважаю спортсменов, чтобы допустить такую казнь», - сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов. После чего Фуркад заявил: «Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту».