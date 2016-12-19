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Ван Гал может заменить Эмери в «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «ПСЖ» планирует уволить главного тренера команды Унаи Эмери. Об этом сообщает издание TF1.

По информации источника, спортивный директор французского клуба Патрик Клюверт рассчитывает пригласить в команду экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала, с которым он знаком по совместной работе в сборной Голландии.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также рассматривает возможность приглашения экс-наставника «Интера» Роберто Манчини и бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло.

На данный момент действующий чемпион Франции занимает 3 место в таблице Лиги 1, набрав после 18-ти туров 36 очков. 

Стоит отметить, что Эмери возглавил команду минувшим летом и вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов.

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