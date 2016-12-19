Ван Гал может заменить Эмери в «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» планирует уволить главного тренера команды Унаи Эмери. Об этом сообщает издание TF1.



По информации источника, спортивный директор французского клуба Патрик Клюверт рассчитывает пригласить в команду экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гала, с которым он знаком по совместной работе в сборной Голландии.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» также рассматривает возможность приглашения экс-наставника «Интера» Роберто Манчини и бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло.



На данный момент действующий чемпион Франции занимает 3 место в таблице Лиги 1, набрав после 18-ти туров 36 очков.



Стоит отметить, что Эмери возглавил команду минувшим летом и вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов.