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«Челси» планирует приобрести Хамеса за 75 млн фунтов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить состав команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

По информации источника, лондонский клуб планирует приобрести полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса. Отмечается, что «синие» готовят предложение испанскому клубу в размере 75-млн фунтов. Также сообщается, что этот трансфер связан с переездом Оскара в чемпионат Китая.

Ранее сообщалось, что Хамес недоволен своим положением в клубе и намерен перейти в другую команду. Он мог перейти в лондонский клуб минувшим летом, но тогда руководство «Реала» ответило отказом.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел 15 матчей, забил 2 гола и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 70 млн евро, а его контракт с «Реалом» рассчитан до 2020 года.

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