Камбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утра

Артемий Панарин (справа) Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. «Барселона» разгромила «Эспаньол» (4:1), Луис Суарес оформил дубль и отдал результативную передачу.

2. «Монако» дома проиграл «Лиону» (1:3), вице-президент команды Вадим Васильев обвинил в поражении арбитров встречи.

3. «Палермо» сотворил сенсацию, проигрывая в два мяча к 70-й минуте, вырвал победу в матче с «Дженоа» (4:3).

4. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отклонил предложения ряда китайских клубов.

5. Две результативные передачи Артемия Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Сан-Хосе» (4:1)

6. «Коламбус» обыграл в овертайме «Ванкувер» (4:3) не без помощи Сергея Бобровского, на счету которого 14 отраженных бросков.

7. А вот «Айлендерс» с Николаем Кулеминым пропустил шесть шайб от «Оттавы» (2:6).

8. Энди Маррэй признан спортсменом года в Великобритании, в голосовании теннисист без труда обошел чемпиона Англии Джейми Варди («Лестер») и победителя Лиги чемпионов Гарета Бэйла («Реал»).

9. Глава чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза заявил, что Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

10. А вот французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что готов посетить Тюмень, чтобы показать свое уважение к русским.

Цитата дня: «Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов«, - Андрей Рябинский.

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