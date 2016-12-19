Камбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей
утра понедельника.
1. «Барселона» разгромила «Эспаньол» (4:1), Луис Суарес
оформил дубль и отдал результативную передачу.
2. «Монако» дома проиграл «Лиону» (1:3), вице-президент
команды Вадим Васильев обвинил в поражении арбитров встречи.
3. «Палермо» сотворил сенсацию, проигрывая в два мяча к 70-й
минуте, вырвал победу в матче с «Дженоа» (4:3).
4. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отклонил
предложения ряда китайских клубов.
5. Две результативные передачи Артемия Панарина помогли «Чикаго»
обыграть «Сан-Хосе» (4:1)
6. «Коламбус» обыграл в овертайме «Ванкувер» (4:3) не без
помощи Сергея Бобровского, на счету которого 14 отраженных бросков.
7. А вот «Айлендерс» с Николаем Кулеминым пропустил шесть
шайб от «Оттавы» (2:6).
8. Энди Маррэй признан спортсменом года в Великобритании, в
голосовании теннисист без труда обошел чемпиона Англии Джейми Варди («Лестер») и
победителя Лиги чемпионов Гарета Бэйла («Реал»).
9. Глава чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза заявил,
что Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения чемпионата мира 2021 года в
Тюмени.
10. А вот французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что
готов посетить Тюмень, чтобы показать свое уважение к русским.
Цитата дня: «Поветкин не принимал допинг умышленно. 100
процентов«, - Андрей Рябинский.
Видео дня: Камбэк века или циничный договорняк? Нереальный
хоккейный матч
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