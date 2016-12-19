Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Атлетик- : -Сельта
Хоккей  Авангард- : -Йокерит
Футбол  Эвертон- : -Ливерпуль
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Камбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артемий Панарин (справа)
Артемий Панарин (справа)Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. «Барселона» разгромила «Эспаньол» (4:1), Луис Суарес оформил дубль и отдал результативную передачу.

2. «Монако» дома проиграл «Лиону» (1:3), вице-президент команды Вадим Васильев обвинил в поражении арбитров встречи.

3. «Палермо» сотворил сенсацию, проигрывая в два мяча к 70-й минуте, вырвал победу в матче с «Дженоа» (4:3).

4. Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отклонил предложения ряда китайских клубов.

5. Две результативные передачи Артемия Панарина помогли «Чикаго» обыграть «Сан-Хосе» (4:1)

6. «Коламбус» обыграл в овертайме «Ванкувер» (4:3) не без помощи Сергея Бобровского, на счету которого 14 отраженных бросков.

7. А вот «Айлендерс» с Николаем Кулеминым пропустил шесть шайб от «Оттавы» (2:6).

8. Энди Маррэй признан спортсменом года в Великобритании, в голосовании теннисист без труда обошел чемпиона Англии Джейми Варди («Лестер») и победителя Лиги чемпионов Гарета Бэйла («Реал»).

9. Глава чешской биатлонной ассоциации Иржи Хамза заявил, что Чехия, Норвегия, Канада и США против проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени.

10. А вот французский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что готов посетить Тюмень, чтобы показать свое уважение к русским.

Цитата дня: «Поветкин не принимал допинг умышленно. 100 процентов«, - Андрей Рябинский.

Видео дня: Камбэк века или циничный договорняк? Нереальный хоккейный матч

Обязательно к прочтению:

Несущий бурю. АСВ проводил 2016-й мощным юбилейным турниром

«Зря нагнетают – Акинфеев все равно первый». Премьера рубрики «Рейтинг Ловчева»

«Манекен челлендж» на полматча. Как «Локо» выкинул «Зенит» из тройки лидеров

Олег Знарок: Этому шведу за такие слова надо голову отрывать

Бил, бью и буду бить. Как «Манчестер Сити» победил «Арсенал»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рамос выразил надежду, что Хамес не покинет «Реал»Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой его одноклубник Хамес Родригес принял решение покинуть «сливочных» в январе 2017 года.«Ювентус» - «Милан», Бетербиев — Исидро. Главные события предстоящей недели«Ювентус» - «Милан», Бетербиев — Исидро. Главные события предстоящей недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Луис Энрике: В первом тайме «Барселона» загнала «Эспаньол» к своим воротамГлавный тренер «Барселоны» Луис Энрике – об игре нападающего Лионеля Месси в матче с «Эспаньолом» (4:1), а также о победе в каталонском дерби.Ивелин Попов: Мной интересовались клубы из Италии, но «Спартак» запросил высокую ценуПолузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал об интересе со стороны других команд, отметив, что мог покинуть красно-белых минувшим летом.«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.«Челси» планирует приобрести Хамеса за 75 млн фунтовТренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить состав команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.Ван Гал может заменить Эмери в «ПСЖ»Руководство «ПСЖ» планирует уволить главного тренера команды Унаи Эмери. Об этом сообщает издание TF1.«Рейнджерс» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» на домашнем льду обыграл «Нью-Джерси» в серии буллитов со счетом 3:2.«Оттава» обыграла «Айлендерс», забросив шесть шайб«Оттава» обыграла «Айлендерс», забросив шесть шайбВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» на выезде обыграла «Айлендерс» со счетом 6:2.НХЛ. «Чикаго» обыграл «Сан-Хосе», «Ванкувер» проиграл «Коламбусу» и другие матчи дняВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».«Чикаго» одержал волевую победу над «Сан-Хосе», у Панарина два очка«Чикаго» одержал волевую победу над «Сан-Хосе», у Панарина два очкаВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.Вице-президент «Монако» Васильев: Результат матча с «Лионом» на совести арбитровГенеральный директор «Монако» Вадим Васильев прокомментировал поражение от «Лиона» (1:3) в матче 18-го тура чемпионата Франции.Дрис Мертенс: Я с трудом осознаю, что мне удалось сделать в матче с «Торино»Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс, забивший четыре мяча в матче с «Торино» (5:3) в 17-м туре чемпионата Италии, поделился впечатлениями.Маурицио Сарри: Мы пропустили три глупых гола, нужно работать над устранением недостатковГлавный тренер «Наполи» Маурици Сарри прокомментировал победу своей команды над «Торино» (5:3) в матче 17-го тура чемпионата Италии.14 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»14 сэйвов Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Ванкувер»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» проиграл «Коламбусу» в овертайме со счетом 4:3.«Палермо» обыграл «Дженоа», проигрывая по ходу встречи в два мячаВ матче 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на домашнем стадионе проиграл «Палермо» со счетом 3:4.«Лацио» обыграл «Фиорентину» в 17-м туре серии АВ составе победителей голами отметились Бальде Кейта, Лукас Билья, реализовавший пенальти и Штефан Раду, а у гостей единственный мяч забил Мауро Сарате.«Монако» дома проиграл «Лиону», пропустив три мяча«Монако» дома проиграл «Лиону», пропустив три мячаВ матче 18-го тура чемпионата Франции «Монако» дома потерпел поражение от «Лиона» со счетом 1:3.Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол»В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1.«Бостон» минимально обыграл «Лос-Анджелес»Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Бостоном» и «Лос-Анджелесом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Бостона».

Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости