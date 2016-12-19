Расходы на проведение Олимпиады-2020 сократили на 7 млрд долларов

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Симона Байлз: Планирую выступить на ОИ-2020 Американская гимнастка Симона Байлз заявила, что планирует выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Владимир Морозов: Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в Токио Российский пловец Владимир Морозов планирует выступить на ОИ-2020 в Токио.

Спортивное рыболовство может войти в программу Олимпийских игр в Токио Международная конфедерация спортивного рыболовства (CIPS) подала заявку в Международный олимпийский комитет на включение вида спорта в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио.

Гамба будет готовить сборную России к ОИ-2020 57-летний итальянец Эцио Гамба принял решение продолжить работать со сборной России. Титулованный тренер будет готовить нашу национальную команду к очередному олимпийскому циклу.

Покровская останется тренером российских синхронисток до следующих летних ОИ Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская согласилась продолжить работу до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году.

Борец Власов и боксер Алоян намерены принять участие в ОИ-2020 Медалисты Олимпиады в Рио-де-Жанейро борец Роман Власов и боксер Миша Алоян готовы принять участие в следующих Олимпийских играх в Токио в 2020 году.

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Александр Карелин: Наша задача сделать Дальний Восток удобной площадкой для подготовки к трем азиатским Олимпиадам Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин во время Восточного экономического форума высказался о спортивном потенциале Дальнего Востока.

Олимпийский флаг доставлен из Рио-де-Жанейро в Токио, где пройдут Игры-2020 Олимпийский флаг из бразильского Рио-де-Жанейро был доставлен в Токио, где пройдут летние Игры 2020 года.

Флаг МОК на закрытии ОИ в Рио был передан хозяину ОИ-2020 Токио Флаг Международного олимпийского комитета (МОК) был передан Токио как городу, в котором через четыре года состоятся следующие летние ОИ.

КНДР планирует подготовить к ОИ-2020 года «легендарную» футбольную сборную КНДР планирует создать профессиональную футбольную команду к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года, которая станет «национальной легендой». Об этом рассказал генеральный секретарь Футбольной ассоциации республики Ким Чжон Ман.

Глава ФКР: Карате надолго задержится в программе Олимпийских игр Глава Федерации карате России Леонид Попов прокомментировал решение МОК включить данный вид спорта в программу ОИ-2020 в Токио.

Александр Жуков: У сборной России самые хорошие перспективы в скалолазании и каратэ Президент ОКР Александр Жуков высказался о включении в программу летних ОИ-2020 в Токио пяти новых видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Станислав Шевченко: На следующей Олимпиаде будет лояльная система отбора для сильных сборных Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что перед следующими летними Олимпийскими играми будет более лояльная система отбора для сильных волейбольных сборных.

Макс Айзенбад: Игры-2020 в Токио? Нет, это без Шараповой Агент шестой ракетки мира Марии Шараповой Макс Айзенбад рассказал о планах российский теннисистки на будущее, исключив при этом возможность ее участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Медали Олимпиады-2020 в Токио планируют изготовить из деталей выброшенных телефонов и компьютеров Организаторы летних Олимпийских игр-2020 в Токио планируют изготовить медали для спортсменов из переработанных деталей мобильных телефонов и персональных компьютеров.

Шамиль Тарпищев: МОК обычно удовлетворяет просьбы страны-хозяйки Олимпиады по включению новых видов Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал возможное расширение соревновательной программы летних Олимпийских игр.

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