Расходы на проведение Олимпиады-2020 сократили на 7 млрд долларов
Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 года приняли решение сократить расходы на проведение соревнований.
По предварительным данным, бюджет планируется сократить на 7 миллиардов долларов. Как сообщает Inside the Games, Игры-2020 обойдутся примерно 13,6-15,2 миллиардов долларов. Около 10 миллиардов должны поступить из бюджета страны, а также местных правительств городов и округов, где будут размещены олимпийские объекты.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически