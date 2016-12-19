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Расходы на проведение Олимпиады-2020 сократили на 7 млрд долларов

Источник:  Insidethegames.bizКомментарии

Организаторы Олимпийских игр в Токио 2020 года приняли решение сократить расходы на проведение соревнований.

По предварительным данным,  бюджет планируется сократить на 7 миллиардов долларов. Как сообщает Inside the Games, Игры-2020 обойдутся примерно 13,6-15,2 миллиардов долларов. Около 10 миллиардов должны поступить из бюджета страны, а также местных правительств городов и округов, где будут размещены олимпийские объекты.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.  

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