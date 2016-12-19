«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.



Как сообщает Sunday People, на игрока сборной Испании претендует лондонский «Арсенал», который готов воспользоваться его ситуацией в стане «сливочных». Отмечается, что футболист недоволен отсутствием игровой практики и намерен рассмотреть предложения от других команд.



Ранее агент Иско заявил, что его клиент точно не покинет «Реал» до конца нынешнего сезона. Также сообщалось, что лидирует в борьбе за полузащитника мюнхенская «Бавария».



На данный момент в активе игрока 14 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего Иско в 35 млн евро, а его нынешний контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.



