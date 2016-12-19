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«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.

Как сообщает Sunday People, на игрока сборной Испании претендует лондонский «Арсенал», который готов воспользоваться его ситуацией в стане «сливочных». Отмечается, что футболист недоволен отсутствием игровой практики и намерен рассмотреть предложения от других команд.

Ранее агент Иско заявил, что его клиент точно не покинет «Реал» до конца нынешнего сезона. Также сообщалось, что лидирует в борьбе за полузащитника мюнхенская «Бавария».

На данный момент в активе игрока 14 матчей, 2 гола и 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает 24-летнего Иско в 35 млн евро, а его нынешний контракт с мадридским клубом рассчитан до 2019 года.


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