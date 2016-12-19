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Ивелин Попов: Мной интересовались клубы из Италии, но «Спартак» запросил высокую цену

Источник:  Novsport.comКомментарии

Полузащитник московского «Спартака» Ивелин Попов рассказал об интересе со стороны других команд, отметив, что мог покинуть красно-белых минувшим летом.

«Мной на самом деле интересовались в Италии. «Спартак» получил соответствующий запрос, но установил достаточно высокую цену – свыше 10 миллионов евро. Сделка не состоялась, но я не жалею», – цитирует Попова болгарское издание Novsport.

Ранее сообщалось, что на игрока столичной команды претендует «Милан». В нынешнем сезоне 29-летний футболист провел на клубном уровне 14 матчей, забил 2 гола отдал 3 голевые передачи.

Портал Transfermarkt.de оценивает Попова в 7,50 млн евро, а его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2019 года.

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