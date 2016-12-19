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Йоханнес Бе: Нет у меня подозрений к нынешней российской команде

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своем отношении к допинговым скандалам в российском биатлоне.

– Любой чист, пока не доказано обратное. Я приехал сюда не показывать пальцем: «Он ел допинг, он ел допинг, и он ел допинг». Я очень надеюсь, что все, кто здесь, чисты. И подозрений нет. Хочется бороться за чистый спорт, чтобы представители многих стран сражались за победу. Я думаю, что Шипулин чист. Да все чисты. Нет у меня подозрений к нынешней российской команде.  

Надеюсь, что все будет хорошо. Конечно, я бы хотел, чтобы те, кто замешан в допинг-скандале, понесли наказание. Но я совершенно против того, чтобы отстранять всю российскую команду. Россия - очень важный член биатлонной семьи. Мы очень любим и вашу команду, и ее болельщиков, - цитирует Бе официальный сайт «Матч ТВ». 

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов. После чего лидер французской сборной Мартен Фуркад заявил: «Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту». 

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