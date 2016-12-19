«Манчестер Юнайтед» претендует на защитника «Фейеноорда»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью продолжает вести поиски усиления защитной линии. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
По информации источника, португальский специалист намерен приобрести в команду игрока «Фейеноорда» Рика Карсдорпа.
Отмечается, что наставник «красных дьяволов» видит в футболисте полноценную замену Антонио Валенсии, который испытывает серьезные физические нагрузки.
В нынешнем сезоне Карсдорп провел на клубном уровне 27 матчей, забил один гол и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 4,50 млн евро, а его контракт с голландским клубом рассчитан до 2020 года.
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